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شرطة العاصمة الأميركية تستدعي وحدات إضافية ترقبا لاحتجاجات محتملة في حال توجيه اتهام لترامب (الجزيرة)

Lebanon 24
20-03-2023 | 17:10
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