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وزارة الدفاع الأوكرانية: انفجارات تدمر صواريخ كاليبر أثناء نقلها بالسكك الحديدية في شبه جزيرة القرم (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
20-03-2023 | 17:22
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