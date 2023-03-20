Advertisement

أخبار عاجلة

مانحون يقدمون 7 مليارات يورو لإعادة إعمار تركيا بعد الزلزال (رويترز)

Lebanon 24
20-03-2023 | 17:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيسة المفوضية الأرووبية: الاتحاد الأوروبي سيدعم تركيا بمليار يورو للمساهمة بإعادة إعمار ما دمره الزلزال
lebanon 24
23/03/2023 13:10:57 Lebanon 24 Lebanon 24
7 مليارات يورو للمتضررين في تركيا وسوريا
lebanon 24
23/03/2023 13:10:57 Lebanon 24 Lebanon 24
السويد: تعهدات بـ7 مليارات يورو من المساعدات لتركيا وسوريا من المانحين الدوليين (العربية)
lebanon 24
23/03/2023 13:10:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هي تكلفة إعادة الإعمار في تركيا عقب الزلزال المدمر؟
lebanon 24
23/03/2023 13:10:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:06 | 2023-03-23
07:04 | 2023-03-23
07:03 | 2023-03-23
06:24 | 2023-03-23
06:15 | 2023-03-23
05:53 | 2023-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website