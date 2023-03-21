Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي أثناء إجتماعه بالرئيس القبرصي: نحن بلدان متقاربان ويجمعنا الكثير من القواسم المشتركة وهناك الكثير من مجالات التعاون السياحي والخدماتي والانمائي

Lebanon 24
21-03-2023 | 09:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي التقى الرئيس القبرصي: نحن بلدان متقاربان ويجمعنا الكثير من القواسم المشتركة
lebanon 24
23/03/2023 11:43:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: علاقات لبنان مع الكثير من الدول لا سيما منها دول مجلس التعاون الخليجي تعرضت على مدى السنوات الماضية للاهتزاز بسبب اساءات بالغة الخطورة دفع ثمنها غاليا ولن نسمح بتكرارها
lebanon 24
23/03/2023 11:43:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: لدينا الكثير من الأهداف المشتركة مع الصين ونسعى لتحقيقها
lebanon 24
23/03/2023 11:43:10 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير الإتحاد الأوروبي بعد لقائه ميقاتي: بحثنا مجالات العمل المشتركة المتعلقة بالملفات الأمنية واللاجئين والفرص الإقتصادية إضافة إلى ملف الإنتخابات الرئاسية والإصلاحات
lebanon 24
23/03/2023 11:43:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:47 | 2023-03-23
04:47 | 2023-03-23
04:40 | 2023-03-23
04:40 | 2023-03-23
04:14 | 2023-03-23
03:50 | 2023-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website