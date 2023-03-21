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الرئاسة الفلسطينية: تصديق الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية مدان ومرفوض

Lebanon 24
21-03-2023 | 09:54
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