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وزارة الخارجية الروسية: 16 دولة ترغب في الانضمام إلى مجموعة "البريكس"

Lebanon 24
21-03-2023 | 10:52
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