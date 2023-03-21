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الرئيس التركي: بحثت مع رئيس الوزراء العراقي مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم حزب العمال الكردستاني

Lebanon 24
21-03-2023 | 12:14
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