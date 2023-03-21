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وزير الخارجية الأردني: تصريحات وزير مالية إسرائيل تحريضية (سكاي نيوز)

Lebanon 24
21-03-2023 | 12:42
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