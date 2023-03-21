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الجيش الإسرائيلي: منفذ عملية مجيدو تمكن من القفز عبر السياج الحدودي اللبناني باستخدام سلم

Lebanon 24
21-03-2023 | 14:22
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