Advertisement

أخبار عاجلة

البيت الأبيض: لدينا معلومات بأن بوتين يخطط لهجوم جديد مع تحسن الجو

Lebanon 24
21-03-2023 | 15:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: أي وقف للنار في أوكرانيا نتيجة وساطة الصين سيكون لصالح روسيا ونأمل أن يتواصل الرئيس الصيني مباشرة مع زيلنسكي كي يسمع منه ولا يكتفي بوجهة نظر بوتين فقط
lebanon 24
23/03/2023 11:47:58 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: واشنطن لن تمتثل للتدابير الروسية في المجال الجوي بالبحر الأسود (العربية)
lebanon 24
23/03/2023 11:47:58 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: مازلنا نحاول الإفراج عن الرهائن في إيران لكن ليس لدينا ما نعلنه الآن
lebanon 24
23/03/2023 11:47:58 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: أميركا ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا اليوم
lebanon 24
23/03/2023 11:47:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:47 | 2023-03-23
04:47 | 2023-03-23
04:47 | 2023-03-23
04:40 | 2023-03-23
04:40 | 2023-03-23
04:14 | 2023-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website