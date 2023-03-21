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الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة تعتزم التطلع إلى الأمام في العلاقات مع العراق وليس تقييم أخطاء الماضي

Lebanon 24
21-03-2023 | 17:24
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