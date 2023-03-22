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قوات الجيش الإسرائيلي تعتقل 25 فلسطينيا في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية (الجزيرة)

Lebanon 24
22-03-2023 | 00:55
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