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المعارضة الإسرائيلية تعتبر أن هدف القانون الجديد حماية نتنياهو (الجزيرة)

Lebanon 24
22-03-2023 | 01:09
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