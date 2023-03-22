Advertisement

أخبار عاجلة

الوزير مولوي يترأس مجلس الأمن المركزي: القوى الأمنية ستكون جاهزة لحماية الأملاك العامّة وأملاك المواطنين وحفظ الأمن

Lebanon 24
22-03-2023 | 05:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مولوي: أمان البلد مسؤولية مشتركة بين القوى الأمنية والعسكرية من جهة والمواطنين من جهة أخرى ونمرّ بظروف حسّاسة وبالتالي أيّ تفلّت أو طابور خامس قد يؤدّي لنتيجة سيئة
lebanon 24
23/03/2023 11:51:23 Lebanon 24 Lebanon 24
أمن المتظاهرين أمانة في أعناق الجيش والقوى الأمنية
lebanon 24
23/03/2023 11:51:23 Lebanon 24 Lebanon 24
القوى الأمنية تُطلق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين في ساحة رياض الصلح
lebanon 24
23/03/2023 11:51:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي بعد اجتماع مجلس الامن المركزي: بحثنا في زيادة مخالفات البناء خصوصا على الاملاك العامة وخاصة في الجنوب والتعدي على الاملاك العامة يضر بالناس وبكافة المواطنين واتفقنا ان نكون على جهوزية لمنع المخالفات
lebanon 24
23/03/2023 11:51:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:48 | 2023-03-23
05:47 | 2023-03-23
05:47 | 2023-03-23
04:47 | 2023-03-23
04:47 | 2023-03-23
04:40 | 2023-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website