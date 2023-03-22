مولوي بعد اجتماع مجلس الامن المركزي: بحثنا في زيادة مخالفات البناء خصوصا على الاملاك العامة وخاصة في الجنوب والتعدي على الاملاك العامة يضر بالناس وبكافة المواطنين واتفقنا ان نكون على جهوزية لمنع المخالفات

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