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حمية: مشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين في المطار يستوعب 3.5 مليون مسافر

Lebanon 24
22-03-2023 | 06:31
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وزير الأشغال: الهدف الاساسي للمخطط التوجيهي العام لتطوير وتوسعة المطار هو بناء مبنى جديد للمسافرين مستقل عن مبنى المسافرين الحالي ويؤمن حركة انسيابية للمسافرين وجميع الخدمات لهم وللطائرات ولشركات الطيران بطريقة منفصلة عن المبنى الحالي
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