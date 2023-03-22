نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي: لم أقل خلال جلسة اللجان المشتركة إن تعاميم مصرف لبنان غير قانونية والانهيار هو نتيجة السياسات الاقتصادية والحل بخطّة متكاملة وشاملة نتّفق عليها مع صندوق النقد الدولي

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