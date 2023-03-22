وزير الأشغال: اتخذنا قراراً باللجوء إلى استقطاب التمويل والاستثمار والتشغيل من الخارج وفقاً لقانون رسوم المطارات من دون أن تتحمل الخزينة العامة أية أعباء سواء عن طريق التمويل أو القروض

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