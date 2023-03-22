نصرالله: في ظل ارتفاع وانخفاض سعر الصرف لا يمكن للدولة أن تقول "ما فيني اعمل شي" وعلى الدولة أن تتخذ التدابير لمواجهة التدهور الحاصل في الوضع الاقتصادي وسعر الصرف

Lebanon 24