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نصرالله: في ظل ارتفاع وانخفاض سعر الصرف لا يمكن للدولة أن تقول "ما فيني اعمل شي" وعلى الدولة أن تتخذ التدابير لمواجهة التدهور الحاصل في الوضع الاقتصادي وسعر الصرف

Lebanon 24
22-03-2023 | 10:41
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