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نصرالله: من عوامل تقوية الليرة هي جلب الاستثمارات والمستثمر الصيني جاهز للاستثمار وبدء مشاريع بـ12 مليار دولار

Lebanon 24
22-03-2023 | 10:48
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