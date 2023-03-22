نصرالله: نأمل أن الهدوء الإقليمي والعلاقات الإقليمية قد تساعد على إنجاز الاستحقاق الرئاسي لكن القرار بشكل أساسي يعود إلى القرار اللبناني وهي مسألة لبنانية ولبنان لم يتم ذكره في اللقاء الإيراني والسعودي

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