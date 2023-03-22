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نصرالله: منذ اليوم الأول في حزب الله وقفنا إلى جانب الشعب اليمني ونحن نعتز بهذا الموقف في الدنيا والآخرة وما نرغب به في كل العالم العربي والإسلامي أن نرى هذه الحرب على اليمن قد توقفت

Lebanon 24
22-03-2023 | 11:03
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