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بيان المجلس الوزاري الخليجي: نطالب المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإسرائيلية لوقف التصعيد (الشرق)

Lebanon 24
22-03-2023 | 13:15
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