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فلسطين المحتلة: مكتب إعلام الأسرى: قيادة الأسرى تخوض مفاوضات صعبة جداً مع إدارة سجون الاحتلال لإعادة حقوق الأسرى

Lebanon 24
22-03-2023 | 16:15
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