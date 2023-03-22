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"إن بي سي" عن قائد بالقيادة الأميركية الوسطى: طائرات روسية تحلق فوق قاعدة أميركية بالتنف في سوريا يوميا تقريباً (الجزيرة)

Lebanon 24
22-03-2023 | 17:36
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