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الخارجية السعودية: ندين قرار السلطات الإسرائيلية السماح بإعادة الاستيطان في الضفة الغربية

Lebanon 24
22-03-2023 | 17:56
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