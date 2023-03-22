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بلينكن: الصين لم تقرب الطرفين السعودي والإيراني ولكنها فقط استضافتهما في ختام المحادثات

Lebanon 24
22-03-2023 | 17:59
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