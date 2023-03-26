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زعيمة حزب العمل الإسرائيلي ميراف ميخائيلي: نتنياهو يشكل خطرا على إسرائيل الآن أكثر من أي وقت مضى

Lebanon 24
26-03-2023 | 14:15
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