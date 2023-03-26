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زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: رئيس وزراء إسرائيل خطر على أمن دولة إسرائيل

Lebanon 24
26-03-2023 | 14:21
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