الخارجية الإيرانية: الوزير عبد اللهيان أجرى اتصالا هاتفيا هو الثاني خلال أسبوع مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان لبحث تطورات الاتفاق بين البلدين

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