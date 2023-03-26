Advertisement

أخبار عاجلة

مجلس النواب العراقي: التصويت بالموافقة على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية

Lebanon 24
26-03-2023 | 21:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس الوزراء العراقي يوافق على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية ويحيله إلى مجلس النواب
lebanon 24
29/03/2023 05:03:44 Lebanon 24 Lebanon 24
خليل: كنت واضحاً عندما قلت أن مجلس النواب لا يجب أن يدخل بملف حقوق السحب الخاصة ولا نريد أن يخرج من عندنا تغطية قانونية للتصرف بتلك الحقوق
lebanon 24
29/03/2023 05:03:44 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: وقفُ العدّ لا يكون بالكلام والتهويل بل بالقانون الأرثوذكسي بمجلس النواب وبمجلس الشّيوخ إذا تمّ إنشاؤه وبالدولة المدنية وبإلغاء الطائفية بالكامل وبقيام اللامركزية الموسعة
lebanon 24
29/03/2023 05:03:44 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب الإعلامي للبرلمان العراقي: تأجيل جلسة إنهاء التصويت على تعديل قانون الانتخابات لعدم اكتمال النصاب
lebanon 24
29/03/2023 05:03:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:42 | 2023-03-28
20:42 | 2023-03-28
20:41 | 2023-03-28
20:31 | 2023-03-28
19:17 | 2023-03-28
19:09 | 2023-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website