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نقابة العمال العامة الإسرائيلية تصدر الاثنين قرارها بشأن إعلان إضراب عام يشمل مختلف المرافق

Lebanon 24
26-03-2023 | 21:08
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