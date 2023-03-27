Advertisement

أخبار عاجلة

الشرق نقلا عن رويترز: إغلاق خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا بطلب من حكومة أنقرة

Lebanon 24
27-03-2023 | 04:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إغلاق خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا بطلب من حكومة أنقرة
lebanon 24
29/03/2023 05:06:28 Lebanon 24 Lebanon 24
حكومة كردستان العراق تعلن استئناف تصدير النفط من الإقليم إلى تركيا بعد توقفه بسبب الزلزال (الشرق)
lebanon 24
29/03/2023 05:06:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: نواب وزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا سيجتمعون في نيسان لاستئناف الاتصالات بين أنقرة ودمشق
lebanon 24
29/03/2023 05:06:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مسؤول عراقي: تركيا أبلغت العراق أنها ستحترم الحكم الصادر في قضية التحكيم بشأن نفط إقليم كردستان (الشرق)
lebanon 24
29/03/2023 05:06:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:42 | 2023-03-28
20:42 | 2023-03-28
20:41 | 2023-03-28
20:31 | 2023-03-28
19:17 | 2023-03-28
19:09 | 2023-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website