Advertisement

أخبار عاجلة

كلمة مرتقبة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء

Lebanon 24
27-03-2023 | 06:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير العمل مصطفى بيرم بعد انتهاء الجلسة الحكومية: مجلس الوزراء أشادَ بأداء اللواء عباس إبراهيم والرئيس نجيب ميقاتي أبلغنا أنه لا إمكانية للتمديد للواء إبراهيم داخل مجلس الوزراء
lebanon 24
29/03/2023 05:08:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الوزير أمين سلام بعد جلسة مجلس الوزراء: الرئيس ميقاتي أكد أنه لا يمكن التمديد للواء عباس ابراهيم إلا بقانون
lebanon 24
29/03/2023 05:08:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي في مستهلّ جلسة الحكومة: وجودنا اليوم في هذه الجلسة لتسيير الشؤون الملحة للمواطنين والابقاء على سير المرافق العامة وللتأكيد أننا معنيون بكل لبناني بكرامة عيشه وأمنه واستقراره
lebanon 24
29/03/2023 05:08:38 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: منذ نهاية ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون وأنا أجاهد مع ثلة من الوزراء والجيش والقوى الأمنية كافة والجنود المجهولين من الموظفين في الإدارت العامة للحفاظ على هيكل الدولة اللبنانية التي إذا ما انهارت يصبح صعبًا جدًا إعاد
lebanon 24
29/03/2023 05:08:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:42 | 2023-03-28
20:42 | 2023-03-28
20:41 | 2023-03-28
20:31 | 2023-03-28
19:17 | 2023-03-28
19:09 | 2023-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website