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6 ضحايا مدنيين على الأقل في هجوم انتحاري في العاصمة الأفغانية كابل (الشرق للأخبار)

Lebanon 24
27-03-2023 | 06:40
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