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ميقاتي: لم أكن يوماً الا صاحب رغبة وارادة في الحفاظ على البلاد ومحاولة اخراجها من العتمة والعوز والعزلة

Lebanon 24
27-03-2023 | 07:16
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ميقاتي: كونوا على يقين أن الطائفة السنية ما كانت يومًا الا وطنية بالمعنى الشمولي وحافظت عبر التاريخ على وحدة البلاد والمؤسسات وعملت عبر نخبها وقياداتها على صياغة مشاريع وطنية لا طائفية منذ الاستقلال
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29/03/2023 05:10:41 Lebanon 24 Lebanon 24
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29/03/2023 05:10:41 Lebanon 24 Lebanon 24
​ ميقاتي: تناولنا في الحديث مع صاحب الغبطة الوضع السياسي وضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن ​
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29/03/2023 05:10:41 Lebanon 24 Lebanon 24
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