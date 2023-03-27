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ميقاتي: قرار تمديد العمل بالتوقيت الشتوي كان الهدف منه إراحة الصائمين خلال شهر رمضان لساعة من الزمن من دون ان يسبب ذلك اي ضرر لأي مكوّن لبناني آخر علماً أن هذا القرار إتخذ مراراً في السابق

Lebanon 24
27-03-2023 | 07:18
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