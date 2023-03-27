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ميقاتي: حقاً انني أمثل جميع اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم وطوائفهم ولكنني ايضا أمثّل مكوّناً وطنياً أساسياً في الحكم وأعتز بذلك

Lebanon 24
27-03-2023 | 07:24
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29/03/2023 05:12:20 Lebanon 24 Lebanon 24
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