ميقاتي: ليتحمل الجميع مسؤولياتهم في الخروج مما يعانيه اللبنانيون فالمسؤولية مشتركة ولا يمكن ومن غير العدل أن تلقى على عاتق شخص أو مؤسسة ويقف الآخرون متفرجين او مزايدين

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