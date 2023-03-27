السفير السعودي وليد البخاري بعد لقائه رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميّل: واثقون من إرادة وتطلعات الشعب اللبناني للخروج من الأزمات لا سيما وأن لبنان عوّدنا على مناعته تجاه الأزمات وقدرته على النهوض منها

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