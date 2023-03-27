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السفير السعودي وليد البخاري بعد لقائه رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميّل: واثقون من إرادة وتطلعات الشعب اللبناني للخروج من الأزمات لا سيما وأن لبنان عوّدنا على مناعته تجاه الأزمات وقدرته على النهوض منها

Lebanon 24
27-03-2023 | 08:32
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29/03/2023 05:13:34 Lebanon 24 Lebanon 24
أيوب: النائب علي حسن خليل تعرّض لشهداء حزب "الكتائب اللبنانية" وهذا أمرٌ غير مقبول بتاتاً وتسجيلات الجلسة موجودة وندعو الرئيس بري بحكمته لمعالجة الأمر بسرعة
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29/03/2023 05:13:34 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل في المؤتمر العام لحزب "الكتائب": المعركة اليوم ليست على فئة من اللبنانيين بل على معنى وجود هذا البلد بمسيحيّيه ومسلميه ومَن يُحاول القضاء على لبنان هو مجموعة مسلّحة تأخذ طائفتها رهينة وتُحاول تحويل الصّراع إلى تحريك الحساسيات والعصبيّات
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29/03/2023 05:13:34 Lebanon 24 Lebanon 24
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