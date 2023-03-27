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نتنياهو يدعو المتظاهرين في القدس من اليمين واليسار إلى التصرف "بمسؤولية وعدم اللجوء للعنف"

Lebanon 24
27-03-2023 | 09:19
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