Advertisement

أخبار عاجلة

مطار بن غوريون الدولي يبدأ بإعادة جدولة الرحلات الجوية تمهيداً لاستئنافها بعد التوترات والإحتجاجات (الجزيرة)

Lebanon 24
27-03-2023 | 13:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حميه: يؤمن هذا المشروع أكثر من 500‏ فرصة عمل مباشرة ودائمة و2000‏ فرصة عمل غير مباشرة دون تكبيد خزينة الدولة اية أعباء وسيمكّن المطار من استقطاب المزيد من شركات الطيران منخفضة التكلفة ومن زيادة عدد الرحلات المجدولة ويحسن كفاءة ونوعية الخدمة المقدمة
lebanon 24
29/03/2023 04:08:18 Lebanon 24 Lebanon 24
إضرابات تشل مطارات وإلغاء مئات الرحلات الجوية في هذا البلد
lebanon 24
29/03/2023 04:08:18 Lebanon 24 Lebanon 24
سلطة المطارات في إسرائيل: عودة العمليات لمطار بن غوريون (العربية)
lebanon 24
29/03/2023 04:08:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان مهم عن طيران الشرق الاوسط بخصوص إعادة جدولة جميع الرحلات مع التوقيت الصيفي
lebanon 24
29/03/2023 04:08:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:42 | 2023-03-28
20:42 | 2023-03-28
20:41 | 2023-03-28
20:31 | 2023-03-28
19:17 | 2023-03-28
19:09 | 2023-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website