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الخارجية الأميركية: نرحب بإعلان إسرائيل بشأن تأجيل التعديلات القضائية ونعتبره فرصة لمزيد من الوقت للتسوية (الجزيرة)
Lebanon 24
27-03-2023
|
14:18
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