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الخارجية الايرانية: نحذر من تكرار وتزايد الإهانات للقرآن الكريم وللمقدسات الدينية للمسلمين في بعض الدول الأوروبية (الميادين)

Lebanon 24
27-03-2023 | 14:35
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