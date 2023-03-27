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"الشرق" عن "الإخبارية" السعودية: وفاة 20 شخصا وإصابة 29 في حادث سير لحافلة تقل معتمرين بعقبة شعار شمال عسير

Lebanon 24
27-03-2023 | 14:40
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