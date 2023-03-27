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الشرطة الاسرائيلية تحاول التفريق بين مؤيدين ومعارضين للتعديلات في تل أبيب (الحدث)

Lebanon 24
27-03-2023 | 15:07
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