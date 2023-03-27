هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يعتزم تعيين وزير الزراعة آفي ديختر في منصب نائب وزير الدفاع لمدة 3 أشهر لكن لم يُتخذ قرار نهائي بشان ذلك (الجزيرة)

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