نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي: صندوق النقد ملتزمٌ بمساعدة لبنان والخوف هو أن ننسحب نحن من الإتفاق معه بحُكم التلكؤ الحاصل في تنفيذ الإجراءات الإصلاحية

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