الجميل: بإمكان الحكومة إجراء الإنتخابات البلدية وهناك الكثير من الطرق لذلك وتكلفة الإنتخابات 8 مليون دولار وهي لا تتجاوز ما ينفقه مصرف لبنان يومياً

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