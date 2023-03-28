الجميل: ما حصل اليوم خطيرٌ جداً وإذا كان الأمر محصوراً بفقدان أحد النواب أعصابه فإننا سنمرّ عنه لكن نتمنى ألا يكون الجو العام هكذا لأن الوضع عندها سيكونُ سيئاً جداً

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