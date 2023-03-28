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الجميل: ما حصل اليوم خطيرٌ جداً وإذا كان الأمر محصوراً بفقدان أحد النواب أعصابه فإننا سنمرّ عنه لكن نتمنى ألا يكون الجو العام هكذا لأن الوضع عندها سيكونُ سيئاً جداً

Lebanon 24
28-03-2023 | 07:44
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